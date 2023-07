Cas Ousmane Sonko : Les dures vérités de Madiambal Diagne à l'État

S’il y a une personne qui ne veut pas voir Ousmane Sonko libre de ses mouvements, après ses « sorties malheureuses » et les récentes émeutes, c’est bien Madiambal Diagne. Le journaliste est d’avis que le leader de Pastef devrait être mis en prison depuis longtemps, vu ses nombreuses sorties malencontreuses et ses attaques envers les magistrats et institutions du pays. Pour le journaliste, l’Etat qui devrait prendre ses responsabilités, » a fait preuve de couardise et de lâcheté ».