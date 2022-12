Carnage meurtrier à Mbour : Bougane indexe la responsabilité des autorités de l'Etat

Le directeur général du groupe D-media a rendu visite aux blessés de la tuerie du marché central de Mbour. Après s'être incliné devant la mémoire des deux disparus, Bougane Gueye a interpellé les autorités afin que l'accent soit mieux porté sur la sécurité des Sénégalais. "La sécurité au niveau de nos marchés doit être renforcée. Ceux qui sont dans les marchés, c'est des gens qui travaillent, qui paient leurs impôts, qui paient la taxation indirecte. Donc, l'Etat a le devoir et l'obligation d'assurer leur sécurité. Ce qui c'est passé à Mbour est regrettable et dramatique. Nous disons plus jamais ça dans nos marchés et c'est le moment d'interpeller l'autorité en l'occurrence l'Etat du Sénégal pour mobiliser tous les moyens possibles afin de sécurisé nos marchés", interpelle-t-il. Toutefois, il estime que quelqu'un qui manipule beaucoup d'argent est exposé. Ainsi, de son avis , l'Etat doit prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité de tous ceux qui jour et nuit se battent pour gagner leur vie, surtout ceux qui sont dans les marchés du Sénégal. Il assure : "Hier c'était Mbour, il y a deux semaines c'était dans le département de Linguère. Chaque jour c'est comme ça. L'Etat à travers le président de la République est interpellé pour prendre toutes les dispositions afin de mettre un terme à ce carnage. Ce qui est arrivé à Mbour est inédit. Il est temps de mettre un terme à cette insécurité qui est perceptible un peu partout au Sénégal mais c'est pas le cas à Fann Mermoz, ni au plateau, ni aux Almadies. Alors que tous les Sénégalais doivent bénéficier des mêmes mesures de sécurité". Malheureusement, constate-t-il amèrement : "devant les maisons de tous les politiciens en général il y a de la sécurité. Ces sénégalais paient de leurs impôts pour leur permettre à eux d'être dans de bonnes conditions. Nos autorités doivent prendre à bras le corps cette question sur l'insécurité. Les priorités des Sénégalais lambda que nous sommes ne sont pas les mêmes pour nos autorités en l'occurrence le chef de l'Etat. Au delà de l'insécurité, les familles sont fatiguées. Le Sénégalais est fatigué parce que tout simplement le coût de la vie a un poids lourd sur tout ce que nous sommes en train de faire".