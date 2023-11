Candidatures de Boune Dione, Aly Ngouille et Mame Boye: Ce qu'en pense Macky Sall

Après le choix du Président Macky Sall porté sur Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boy Diao, Mahammad Boun Abdallah Dione ont préféré prendre leur propre chemin. Ce qui ne semble pas enchanter le chef de l'Etat. "C’est leur droit. Je ne veux pas polémiquer avec ces candidats, même s’ils avaient pris des engagements. Je trouve simplement que, lorsque vous êtes dans une majorité depuis aussi longtemps, une majorité qui vous a confié d’importantes responsabilités et vous a aidé à devenir ce que vous êtes –, vous devez respecter les règles fixées", a martelé le président de la République sur Jeune Afrique. Il admet, cependant, que "chacun peut légitimement revendiquer sa liberté et son ambition de servir son pays au poste le plus élevé, celui de président de la République. Mais faut-il le faire au risque de fragiliser son propre camp ?".