Candidature de Macky Sall en 2024 : Les femmes cadres de Bby lancent une pétition de 2 millions de signatures

La plateforme des femmes cadres de Bby et de la majorité présidentielle a fait face à la presse, ce mardi 1er Novembre, à Dakar. Une manière pour ces femmes de réitérer leur engagement auprès du chef de l’Etat mais aussi de porter sa candidature pour les élections présidentielles de 2024. Cette plateforme de femmes cadres compte se mettre au devant de la scène pour porter leur leader pour un troisième mandat et compte lancer une pétition de 2 000 000 de signatures pour rendre plus crédible cette candidature qu’elles jugent être une demande sociale.Au sortir de la pandémie de la Covid-19 avec une résilience extraordinaire, le Sénégal à l’instar de tous les pays du monde est secoué par la crise mondiale, liée entre autres aux contrecoups de la guerre en Ukraine. Ces changements brusques, inattendus, impactent sur le vécu des Sénégalais que nous sommes et obligent notre pays à parer à toute éventualité. C’est ainsi que le Chef de l’Etat, le Président Macky Sall pour qui l’amélioration des conditions de vie des sénégalais reste la priorité, a décidé de renforcer le pouvoir d’achat des ménages et de baisser les prix de dix (10) denrées alimentaires de base pour faire face à une inflation généralisée et mondiale. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle d’importantes mesures ont été prises pour soulager les populations en maintenant les subventions sur le pétrole, le gaz, l’électricité et le loyer », a indiqué Mme Arame Seck. Et de poursuivre : « En marge de ces mesures phares, une importante augmentation des salaires des fonctionnaires en passant par l’augmentation de la pension de retraite a été décidée en plus des transferts exceptionnels pour les ménages vulnérables. Nous Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle renouvelons nos chaleureuses félicitations à son Excellence, le Président Macky Sall ainsi qu’à son gouvernement pour toutes ces initiatives prises dans le cadre de l’amélioration constante des conditions de vie des Sénégalais de tout bord. » Cette plateforme, mise en place dans le cadre de la vulgarisation des politiques du Président Macky Sall, se porte garants de la candidature de son Excellence pour 2024. Ce leur fait demander solennellement à leur leader de lancer une pétition de 2 millions de signatures pour porter sa candidature. Il s’agit, pour ces femmes, « d’une candidature de la raison, de la candidature de la stabilité, de la candidature de la légalité ! »Une décision justifiée, car elles soutiennent avoir besoin de leur leader qui a fait du Sénégal un pays émergent.