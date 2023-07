Candidat de Bennoo : le journal L’Observateur révèle la nouvelle piste de Macky Sall

Jusque-là, six candidats se sont manifestés pour défendre les couleurs de Bennoo Bokk Yaakaar à la prochaine présidentielle. Aux cinq (Daouda Diallo, Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye, Diouf Sarr et Boun Dionne) qui ont été auditionnés par Moustapha Niasse, chargé de scruter les profils, s’est ajouté Mame Boye Diao, le directeur général de la Caisse des dépôts et Consignations. Cette flopée de candidatures accentue les divisions dans le camp présidentiel et expose celui-ci à la perte du pouvoir l’année prochaine. Les affrontements ayant opposé au siège de l’APR les partisans de Diouf Sarr et ceux de Amadou Ba renseignent sur le caractère volatile de la situation. D’après L’Observateur, c’est pour éviter une issue malheureuse que le Président Macky Sall, qui a reçu carte blanche de sa coalition pour désigner l’heureux élu, chercherait à explorer une nouvelle piste. «L’hypothèse d’un candidat hors du groupe des six est sérieusement envisagée», rapporte le journal. La même source détaille : «Même si son option de base n’est pas, pour le moment, totalement remise en question, Macky Sall, sous la pression de hauts cadres de son parti et de quelques conseillers politiques, n’écarte pas l’idée de revoir son plan. L’on confie que sa préoccupation majeure c’est de faire ‘un choix qui assure la continuité politique et la sécurité du régime et du pays’.» Elle ajoute que le chef de l’État penserait à un profil de candidat qui n’a «de contentieux ni avec le parti (APR) ni avec Bennoo», «une personnalité qui sera acceptée par toutes les composantes et franges de la coalition».