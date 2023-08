Candidat de Benno : L’association des anciens maires de la mouvance met la pression sur Macky

L‘association des anciens maires de la mouvance présidentielle met la pression sur le président de la République Macky Sall. Elle lui conseille de choisir au plus vite le candidat de Benno Bokk Yaakaar à la prochaine élection présidentielle. « C’est une situation inédite et nous faisons confiance au président Macky Sall. Il fera le meilleur choix pour la mouvance et pour le Sénégal », a déclaré sur Rfm, Aly Lo, président de l’association des anciens maires. Il ajoute qu’ils essayent de faire l’évaluation des élections passées, des résultats qu’ils ont obtenus et surtout essayer de réconcilier les acteurs au niveau de la base.