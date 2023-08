Candidat BBY : Le rapport des médiateurs et la rencontre avec Macky

La coalition Benno Bokk Yaakaar est dans l’attente d’un candidat désigné à l’élection présidentielle de février 2024. Des candidatures multiples quoi ont créé la division au sein de BBY. Macky Sall, qui a appelé à l’unité au sein de son parti, semble être de plus en plus débordé par ces rivalités internes. Malgré les difficultés, le dossier de candidature est plié. D’après L’Observateur, le trio composé de Modou Diagne Fada, Oumar Sarr et Abdoulaye Baldé a bouclé ses rencontres avec les 9 candidats à la candidature de Benno bokk, yaakaar (Bby) pour la Présidentielle du 25 février 2024. Seuls le maire de Sandiara, Serigne Guèye Diop et l’édile de Kolda, Mame Boye Diao, n’ont pas été entendus par les médiateurs. Pour le dernier, son agenda est surbooké avec la visite de son homologue Directeur de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) du Cameroun. Avec des réunions et rencontres depuis l’arrivée de son hôte à Dakar, Mame Boye Diao n’a pu rencontrer les médiateurs. N’empêche, d’après des confidences faites à L’Observateur, le groupe des facilitateurs a bouclé son rapport et sait ce qui doit être fait pour le choix du candidat. Après avoir eu une idée très claire sur l’avis à donner au Président Macky Sall, les médiateurs ont aussi l’idée de rencontrer Moustapha Niasse pour lui faire un compte rendu. Ce privilège et cet honneur fait au Secrétaire général de l’Alliance des forces de progrès (Afp) tiennent de son implication, depuis le début du processus, dans la recherche d’un consensus. L’on souffle que les avis semblent converger vers le meilleur profil. Le rapport de fin de mission des médiateurs sera présenté au chef de l’Etat dès son arrivée à Dakar. Parti pour le petit pèlerinage (Oumra) à La Mecque depuis plus d’une semaine, le retour de Macky Sall est annoncé pour aujourd’hui, mercredi. Une affaire d’heures…