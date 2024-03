Campagne électorale prévue dimanche : Amadou Bâ convoque ses troupes ce vendredi

La campagne électorale de la présidentielle du 24 mars au Sénégal démarre le dimanche 10 mars à 00h00 et durera douze jours au lieu de 21 jours habituellement, a-t-on appris auprès du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA). Démis de ses fonctions de Premier ministre, Amadou Bâ ne perd pas de temps pour préparer activement sa campagne électorale. Ainsi, selon Les Echos, le candidat de BBY a convoqué son directoire de campagne ce vendredi soir. Au menu : stratégies à dérouler pour une victoire éclatante au soir du 24 mars 2024. Amadou Bâ a battu le rappel de tous les cadors de la mouvance présidentielle à cette rencontre où il sera beaucoup question de stratégies. Les tâches vont être définies lors de cette rencontre au sommet et les stratégies qui seront mises en œuvre seront élaborées. Cette rencontre phare du pôle présidentiel est très importante, parce qu’elle va dicter la conduite à suivre. Le candidat de BBY qui ne veut pas de fausses notes dans la symphonie tient à ce que tous les leaders soient présents pour la validation des directions qui seront prises et qui vont engager l’ensemble de la mouvance présidentielle;