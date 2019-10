CRD Gamou Tivaoune 2019 : Les secteurs concernés s’engagent pour un bon déroulement

Le ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye, a présidé ce mardi 22 octobre, une réunion de préparation du Gamou annuel de Tivaouane. Rassemblés autour d’une table, le comité d’organisation du Gamou de Tivaouane conduit par Pape Malick Sy, ainsi que tous les services qui doivent participer au bon déroulement de cet important événement religieux, ont procédé aux derniers réglages avant cette édition annuelle.

Regroupés en cinq pôles d’activités, les différents maîtres d’œuvre ont tour à tour dévoilé leur programme sectoriel pour la réussite de l’édition 2019.

Pour le service sécurité-circulation-transport, les représentants des forces de sécurité ont annoncé un important dispositif sécuritaire avec la mise en place d’un dispositif spécial pour la sécurité des chefs religieux et des patrouilles dans les quartiers sensibles, 48h avant la nuit du prophète. Concernant la gendarmerie nationale, plus de 2000 barrières et des éléments en grand nombre vont procéder au jalonnement le long de la route nationale numéro 2. À noter qu’un plan de circulation sera élaboré selon le représentant de la gendarmerie pour mieux cerner les éventuelles difficultés.

S’agissant de la santé de l’hygiène et du cadre de vie, cinq (05) points de prestation fixes, 58 postes médicaux avancés et des unités mobiles de consultation seront mis en service. Plus de 3000 agents de santé dont des médecins généralistes et spécialistes, des infirmiers et sages femmes, des secouristes de la croix rouge seront en place pendant 05 jours (02 jours avant et 2 jours après). Pour ce qui concerne l’assainissement, des activités d’hygiène, d’opération de traitement, de surveillance, de contrôle et de sensibilisation seront à pied d’œuvre 20 jours avant le Gamou.

Pour l’approvisionnement en eau, la SDE s’est engagée à mettre 2000 nouveaux branchements sociaux, 350 points d’eau de rue et 1000 raccordements provisoires dans les lieux d’hébergement des pèlerins en sus des sites habituels, 70 camions citernes fonctionnels seront aussi mobilisés tout comme 02 ponts pour faciliter l’accès aux zones sablonneuses.

Dans la fourniture en électricité, la Senelec a mis à disposition 03 groupes électrogènes de secours, plus 2000 lampadaires attendus par la Mairie de Tivaouane et compte remplacer les poteaux endommagés et entretenir des lampadaires solaires