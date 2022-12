COVIGATE : « Les faits sont graves, les épinglés doivent être poursuivis », Juge Dème

Le président de la cour des comptes va saisir le ministre de la justice sur le scandale des fonds force covid-19 et qui accablent des hautes autorités de la République. Pour juge Dème, les révélations sont extrêmement graves et les auteurs doivent être poursuivis. L’Expert en droit pénal, a appelé les journalistes a être vigilants, jusqu’à ce que la saisine du ministre de la justice sur le scandale des fonds de force covid-19 aboutisse sur la saisine du procureur qui doit également saisir le juge d’instruction. D’après Ibrahima Dème, Président du parti ETIC, les faits sont extrêmement graves et les présumés accusés doivent être poursuivis et le peuple informé en même temps. Selon Juge Dème, la cour des comptes a fait un travail extraordinaire, en respectant le principe du contradictoire en donnant à tous les accusés l’opportunité d’apporter leurs réponses.