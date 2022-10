CONTRAT D’ARMEMENT : AVENIR SENEGAAL BI NU BEGG INVITE LE PRÉSIDENT À DÉMETTRE AKS ET ADD…

L’affaire des armements pour 45 milliards de FCFA acquis par l’Etat du Sénégal par le biais des ministères de l’Environnement et des Finances d’al continue de faire couler beaucoup d’eau sous les ponts. En effet sir les colonnes du journal Vox Populi, la Plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Beug invite le Chef de l’Etat Macky Sall à démettre les ministres Abdou Karim Sall et Abdoulaye Daouda Diallo de leurs fonctions en attendant qu’une enquête soit diligenté sur ce sulfureux dossier. Selon Dr Cheikh Tidiane Dièye et Cie, »face au tollé général suscité par cette sombre et dangereuse affaire, le gouvernement est sorti de sa réserve pour enfoncer des portes ouvertes et confirmer tout ce qui lui a été reproché. Non seulement il confirme que le marché de gré à gré a bien eu lieu, même s’il se trompe sur le montant; mais il ne dit rien sur la qualité du sulfureux bénéficiaire de ce marché. Pourquoi a-t-on donné ce marché d’armes de guerre à des individus et des groupes dont on sait le manque de sérieux et d e mauvaise réputation? ».(…).