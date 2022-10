CONTRAT D’ARMEMENT : ABDOU K SALL ET ADD CITÉS DANS UN MARCHÉ DE GRÉ À GRÉ DE 45 MILLIARDS

Le ministre de l’environnement Abdou Karim Sall et Abdoulaye Daouda Diallo sont cités dans un marché de grès à grès, a-t-on appris, jeudi, à Rfm. Il s’agit d’un contrat d’armement de 45 milliards F Cfa. Le Forum civil demande des explications aux ministres cités dans cette affaire. C’est un information que le Forum Civil a obtenu via un consortium de journalistes d’investigation international en collaboration avec un journaliste qui est en Israël. Le journaliste « nous a révélé que notre ministère de l’environnement a fait une commande de 45,300 milliards d’une façon opaque. Il n’y a pas d’appel d’offre, personne n’a été au courant« , a d’emblée déclaré Dr Alioune Babou. Le Coordonnateur du Forum Civil, section Thies précise : « ç’aurait été l’Armée, on aurait pu évoquer le secret défense ou autre chose. Mais c’est étonnant qu’autant d’argent soit dépensé à l’insu des sénégalais, des organes de régulation. » Dr Alioune Babou et Cie réclament que le ministre incriminé, « qui était là au moment des faits« , sorte pour éclairer la lanterne des Sénégalais. « Les sénégalais doivent savoir comment ces contrats ont été libellés, est-ce que les règles ont été respectées. A partir de ce moment-là, nous pourrions prendre une position beaucoup plus affirmée« , a-t-il conclu.