Budget 2024 du ministère de l'intérieur: Plus de 14 milliards pour la gouvernance électorale

A moins de trois (3) mois de l'élection présidentielle du 25 février 2024, la question des fonds alloués à l'organisation de ce scrutin ô combien crucial intéresse au plus haut point les Sénégalais au-delà des supputations et divergences sur les règles du jeu électoral. Le voile est enfin tombé, ce lundi 27 novembre 2023, sur le budget de la gouvernance électorale en 2024. Celui-ci, arrêté à 14 927 229 200 francs CFA en crédits de paiement pour l'exercice 2024, est soumis à l'appréciation des députés qui examine, ce matin, le projet de budget global du ministère de l'Intérieur, estimé à 197 004 885 087 francs CFA en crédits de paiement. En commission, Sidiki Kaba a justifié cette allocation budgétaire par la nécessité de «poursuivre l'accomplissement des missions confiées au département, dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle de février 2024». Le ministre a saisi l'occasion pour aplanir les doutes de certains députés sur la transparence du processus électoral. Selon lui, les résultats des deux derniers scrutins montrent la maturité de la démocratie sénégalaise et la configuration actuelle de l'Assemblée nationale l'illustre parfaitement.