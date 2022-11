Budget 2023 : 85 milliards pour le ministère l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique

C’est au tour du ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow de défendre son projet de budget en plénière à l’assemblée nationale, ce vendredi 18 novembre 2022. Celui-ci est arrêté à 85 340 344 196 F CFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) contre 107 242 120 521 F CFA. Un projet de budget réparti en quatre programmes. Le pilotage, la coordination et la gestion administrative dispose d’un crédit de 3 837 870 127 FCFA. Quant au programme aménagement et développement urbains, les crédits dédiés sont arrêtés à 9 103 346 556 F FCA. Les crédits alloués au programme logement, construction d’équipements et infrastructures publics sont estimés à 13 617 699 737 F CFA. Et, enfin, 58 781 427 776 F CFA de crédits au programme cadre vie.