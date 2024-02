Bougane réagit : Macky Sall sera un Président illégitime à partir du 02 Avril

« Énième forfaiture de Macky Sall, soutenue par des députés soumis et opportunistes, applaudie par des institutions inutiles telles que la Cedeao et l’Union Africaine, devant une majorité populaire qui a toujours respecté l’élégance républicaine envers le vote. Macky Sall s’agrippe à son malheur en refusant de respecter le serment qu’il avait convenu avec le peuple sénégalais. Encore 10 mois pour des élections, ce qui est sûr dans l’esprit de chacun de nous est qu’à partir du 2 Avril 2024 Macky Sall deviendra un Président illégitime. Je condamne fermement cet abus de pouvoir et j’appelle la Magistrature et les forces vives à prendre leurs responsabilités. » Bougane Guéye Dani President du Mouvement Gueum Sa Bopp Tekki Jotna