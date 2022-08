Bougane défend Pape Dibril Fall: " Il a le droit de ne pas s'aligner"

Dans son entretien accordé au quotidien l’Observateur Bougane Gueye Dany a évoqué la décision prise par Papa Djibril Fall de rester un député non inscrit.



«Il a le droit de ne pas s'aligner. On l'accuse d'être un "Macky-fils" pendant que l'autre bord ne fait rien pour entretenir des rapports corrects avec lui, alors il est logique qu'il ne choisisse ni l'un ni l'autre», estime Bougane Gueye Dany.



De son avis, être avec l'un ou l'autre ne fait pas d'un homme politique une personne bonne ou mauvaise. Et d’avertir : «Le jour où vous découvrirez les coulisses de l'arène politique, vous comprendrez que tout ce qui brille n'est pas de l'or».