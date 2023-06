Bougane Guèye Dany met en garde Macky Sall: « S’il prolonge son mandat d’une minute, on ira le déloger »

Le président du mouvement Gueum Sa Bop était accueilli dans la cour royale de Sibilumbaye Diédhiou, roi de Bubajum Ayi à Oussouye au du Sénégal et puis par le guide religieux de Bignona, El Hadji Fansou Bodian. Après une longue discussion avec ces personnalités religieuses et coutumières, Bougane Guèye Dany n’a pas manqué de rappeler à l’ordre le Chef de l’État : « C’est important de faire comprendre aux Sénégalais que la paix et la stabilité de ce pays reposent sur les épaules de Macky Sall", dit-il. Cependant il ajoute: « s’il prolonge son mandat d’une minute, on ira le déloger »