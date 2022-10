Boubacar Biaye, ex député Apr : « Ousmane Sonko m’a témoigné sa compassion »

Revoilà Boubacar Biaye, arrêté puis condamné dans l’affaire des passeports diplomatiques. A cause de cette affaire, il n’a pas été investi sur les listes par BBY. Sorti de prison, cet ancien député, très ému, mais reconnaissant, a souligné, entre autres, que Ousmane Sonko, leader de Pastef-Les Patriotes, lui a témoigné sa compassion dans cette épreuve. « Et même Ousmane Sonko, qui est un opposant farouche à mon régime, m’a témoigné sa compassion, parce que j’avais de très bonnes relations avec tout le monde. tout comme Barthélemy Dias me témoigne sa compassion dans les plateaux de télévision », a tenu à dire Boubacar Biaye dans Les Echos. Naturellement, ajoute-t-il, « le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar m’a soutenu du début jusqu’à la fin. L’Apr à laquelle j’appartiens m’a aussi témoigné de la solidarité ». Entre autres, l’ex député clame toujours son innocence dans cette affaire : « il n’y avait aucune plainte contre moi. Personne ne m’a cité. Il y a juste eu une erreur d’enquête. »