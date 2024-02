Birima Ndiaye vend la mèche : « C’est pour liquider Amadou Ba parce que… »

Dans le sillage du report inattendu de l’élection présidentielle au Sénégal, Birima Ndiaye, souvent identifié comme un fervent soutien de Macky Sall sur les plateaux de télévision nationale, a pris la parole pour commenter cette décision et a soulevé des questions sur ses implications politiques. Lors d’une intervention sur la 7TV, Birima Ndiaye a d’abord affirmé qu’il n’y avait pas de crise institutionnelle au Sénégal, contrairement à ce que certains pourraient craindre face à l’annonce du report de l’élection présidentielle. Cependant, il a rapidement plongé au cœur du débat en évoquant une possible manœuvre politique visant à évincer Amadou Ba de la course électorale. « La vérité, c’est qu’ils veulent liquider Amadou Ba. Il ne se passe absolument rien du tout. Ils ont fait de Amadou Ba un candidat dont ils ne souhaitent pas la victoire. Dans la famille politique de Macky Sall, ils ne veulent pas le voir gagner cette élection », a déclaré Birima Ndiaye, soulevant ainsi des interrogations sur les dynamiques internes au sein du parti présidentiel.