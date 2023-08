Birame Souleye Diop : “Nous avons un seul candidat…”

Les responsables de l’ex parti Pastef continuent de réagir après la déclaration de Dialo Diop portant sur un probable plan B pour la prochaine présidentielle. Après El Malick Ndiaye et le député Ayib Daffe, c’est au tour de Birame Souleye Diop. Comme les deux premiers, le maire de la commune de Thiès Nord est formel : « On ne le répétera jamais suffisamment : nous n'avons pas de candidat de substitution, nous n'avons pas de candidat de remplacement, nous avons un candidat. Il s'appelle Ousmane Sonko ». Birame Souleye Diop est convaincu que pour les patriotes, la présidentielle sera la rencontre entre Ousmane Sonko et le peuple. « Nous ne sommes pas de ceux qui cherchent avec douleur et désemparement un candidat. Le forceps s'appliquera en politique pour certains », a-t-il poursuivi. Le président du groupe parlementaire Yewwi Askan wi invite donc les patriotes à ne point douter, à ne pas se « laisser distraire » et à fermer ce chapitre.