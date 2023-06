Biram Soulèye : « Je soupçonne les autorités de vouloir profiter de la Tabaski pour arrêter Sonko » (Vidéo)

Les forces de sécurité sénégalaises l’empêchent de sortir de son domicile où même ses avocats et ses compères de parti n’ont pas été autorisés à entrer. Biram Soulèye Diop, député et membre de Pastef, n’arrive pas à rencontrer son leader et craint même que ce dernier soit cueilli et amené en prison pendant le jour de la fête de la Tabaski, le 29 juin prochain. Regardez !