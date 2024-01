Birahim Seck : « Toute personne qui travaille pour le report de la Présidentielle est un ennemi… »

Macky Sall devrait recevoir des membres du collectif des recalés au parrainage ce mercredi soir. Une délégation de 15 personnes dont Cheikh Tidiane Gadio, Assome Diatta et Cheikh Bamba Dieye. Depuis l’annonce de la nouvelle, certains candidats recalés dont Aminata Touré, Hadjibou Soumaré se sont démarqués de cette rencontre avec le chef de l’Etat où le collectif devrait proposer le report des prochaines élections. Une idée qui ne plait pas du tout à Birahim Seck. Le Coordonnateur du Forum Civil, section sénégalaise de Transparency International se veut clair. « L’élection présidentielle doit se tenir le 25 février 2024. Toute personne du pouvoir, de l’opposition ou de la société civile qui travaille pour son report est un ennemi de la démocratie et ne mérite aucune considération delà part du peuple », a-t-il posté sur son compte X (ex Twitter).