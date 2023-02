Bignona : « Deux blessés graves, des balles réelles auraient été tirées… « (Ousmane Sonko)

Ousmane Sonko s’est prononcé après une journée très rude, suite au renvoi de son procès, et violence exercée par le BIP. Face à cette situation, le leader de Pastef renseigne que ses militants qui manifestaient face à cette situation ont été violentés. Et deux blessés graves ont été notés. « Des balles réelles auraient été tirées par les forces de l’ordre », déclare Ousmane Sonko. « L’un a perdu son œil, l’autre ses parties génitales », a fait savoir Ousmane Sonko. Qui promet que ces violences infligées à de jeunes sénégalais ne seront pas impunies. Sur son procès contre Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko réaffirme ces accusations contre l’ancien boss du Prodac. Il affirme : « aucun juge ne peut me condamner dans cette affaire ».