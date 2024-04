Beye: "Je serais très content que le PSG remporte la Ligue des champions"

Habib Beye, invité de Génération After, jeudi soir sur RMC, est revenu sur son rôle de consultant et le fait de commenter les grands matchs du Paris Saint-Germain en tant qu'ancien joueur de l'OM. "Quand je suis consultant, je ne suis pas supporter. (...) Je ne me positionne pas comme celui qui doit commenter l'équipe française, le Paris Saint-Germain, explique-t-il. Ce n'est pas mon rôle. C'est peut-être le rôle du journaliste mais ce n'est pas du tout celui du consultant. On peut nous reprocher plein de choses mais personnellement, je n'ai pas peur de le dire, je serais très content que le PSG remporte la Ligue des champions. Parce que c'est une équipe française. La seule chose, c'est que quand le PSG joue l'OM, tout le monde sait où est mon coeur et ma préférence."