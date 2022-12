Bby et souteneurs : Séminaire pour la réélection de Macky Sall, ce samedi

La mouvance présidentielle double les bouchées pour la réélection de son candidat en 2024, Macky Sall. · Les partisans du Président Sall font focus sur la Présidentielle de 2024, et arment de la meilleure des manières, leur candidat pour un Deuxième quinquennat. Et tout le travail de terrain, de communication dans les médias et arguments pour convaincre de la pertinence d’un 3e candidature, seront passés au peigne-fin samedi, au cours d’un séminaire, à Dakar, dans un hôtel de la place. Lequel séminaire aura pour thème : « Quelle coalition pour la victoire en 2024 ? » Bby, sourde aux réprobations de l’opposition et de la société civile, sur les dangers d’un 3e mandat, fait de la réélection de Macky Sall, en haute voix, une question de conviction et de principe.