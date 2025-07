Bassirou Diomaye Faye visite les bases militaires restituées par la France

Ce samedi 19 juillet 2025, le président Bassirou Diomaye Faye a effectué une visite de terrain sur les anciens sites militaires français récemment restitués au Sénégal. Un geste fort qui marque une étape clé dans la reconfiguration de la coopération militaire entre les deux pays.



Accompagné de plusieurs ministres et des plus hautes autorités militaires, le chef de l’État s’est rendu successivement sur les sites d’Ouakam, de Bel-Air et de la Marine, désormais pleinement sous souveraineté sénégalaise.



Cette visite a permis au président de constater de visu l’état des infrastructures : hébergement, logistique, capacités opérationnelles, et de mesurer le potentiel de ces sites en vue de leur réaffectation au profit des forces armées nationales.



La restitution de ces emprises résulte d’un dialogue bilatéral fondé sur le respect mutuel, qui ouvre une nouvelle page de la coopération militaire franco-sénégalaise. Désormais, le partenariat se recentre sur trois axes clés : formation, interopérabilité et renforcement des capacités nationales.



En reprenant officiellement possession de ces sites militaires stratégiques, le Sénégal affirme avec sérénité et fermeté sa souveraineté pleine et entière. Cette étape symbolique s’inscrit dans une dynamique régionale où les nations africaines renforcent leur autonomie sécuritaire.