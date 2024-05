Bassirou Diomaye Faye au Nigeria pour consolider la coopération avec le principal fournisseur du Sénégal en pétrole brut

La visite qu’effectue le président Bassirou Diomaye Faye ce jeudi au Nigeria s’inscrit dans une politique de consolidation et de réchauffement de la coopération avec le principal fournisseur du Sénégal en pétrole brut. ‘’Le voyage du président Bassirou Diomaye Faye au Nigéria a la particularité de réchauffer la coopération entre le Sénégal et Nigéria, deux pays frères qui entretiennent d’excellentes relations bilatérales que leurs dirigeants respectifs ne cessent de consolider’’, a notamment indiqué le Bureau d’information gouvernemental dans une note parvenue à l’APS. Le BIG souligne notamment que les hydrocarbures constituent l’un des domaines qui se sont le plus illustrés ces dernières années dans les échanges entre Dakar et Abuja. Au point que le Sénégal s’inspire de l’expérience nigériane pour développer son industrie pétrolière et gazière. ”C’est le sens du protocole d’accord conclu entre l’Agence nationale de surveillance du contenu local du Sénégal (CNSCL) et le Conseil nigérian de suivi du développement du contenu local (NCDMB)’’, fait valoir le Bureau d’information gouvernemental. Il ne manque pas de rappeler que ce texte vise à approfondir le contenu local dans le secteur pétrolier et gazier du Sénégal alors que le Nigéria reste le principal fournisseur du Sénégal en pétrole brut avec 99,9% du montant des importations totales de ce produit. Les échanges commerciaux constituent l’autre vitrine des excellentes relations entre Dakar et Abuja, fait savoir le BIG en notant que sur le continent africain, le Nigéria figure sur la liste des principaux fournisseurs du Sénégal en 2022 avec un montant estimé à 331,2 milliards FCFA. Elle insiste sur le fait que dans la zone CEDEAO, Abuja garde la même place avec 68,7% des exportations vers le Sénégal, le Nigeria étant un client important pour le Sénégal avec des exportations estimées à 16,3 milliards FCFA en 2022 contre 12,2 milliards en 2021.