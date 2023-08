Barthélémy Dias sur le cas Abass Fall: "Nous ne sommes pas là pour défendre un esprit partisan ou clanique"

La réplique du maire de la Ville, Barthélémy Dias, n’a pas tardé. Pour lui, le bureau est devenu plus inclusif. Et les membres de Pastef n’ont fait que bouder : «Nous n’avons évincé personne du bureau municipal, maintenant les gens sont libres de bouder s’ils le veulent, c’est leur droit plus ou moins. Mais nous nous avons toutes les composantes de Yewwi», a-t-il déclaré. Avant de poursuivre: « Certaines informations véhiculées par-ci et par-là ne relèvent pas de la réalité. Nous n’avons évincé personne du bureau municipal. Maintenant, les gens sont libres de bouder. Nous sommes là pour travailler pour Dakar. Nous ne sommes pas là pour défendre un esprit partisan ou clanique ».