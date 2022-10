Barthélémy Dias élu Vice-président du Fonds mondial pour le développement des villes

Le maire de Dakar a été élu en marge du 7ème congrès mondial des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU Monde). Lors de cette rencontre, Dias a animé avec ses collègues Maires des villes de Montevideo (Uruguay) et Bogota (Colombie), un panel sur: " l'avenir des Villes métropolitaines à partir des desseins et des idées des enfants". « Nous devrions préserver nos plages, aménager des espaces verts et de loisirs, reboiser nos villes pour combattre la pollution et par ricochet les maladies (ex: l'asthme), etc... Des énergies, synergies et lendemains meilleurs pour, avec et autour des enfants », a plaidé Barth. La ville de Dakar a réintégré ces instances après plusieurs années d'absence