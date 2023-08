Barthélémy Dias déballe : " Macky Sall était d’accord pour parler au téléphone avec Ousmane Sonko.."

Le président Macky Sall était prêt à discuter au téléphone avec Ousmane Sonko et Khalifa Sall. Les deux membres de l’opposition aussi n’étaient pas contre. Lors de l’émission Jakarlo Bi, le maire de Dakar est revenu sur cet épisode. «Je le jure sur ce que j’ai de plus cher. Le président Macky Sall était d’accord pour parler au téléphone avec Ousmane Sonko (saafontee nouyontee ak mom). Et en faire de même avec Khalifa Sall. Le président m’a dit, "ce que tu me demandes de faire est-il possible car Khalifa Sall ne veut pas parler avec moi". Je lui ai dit que le problème n’est ni au niveau de Sonko ni au niveau de Khalifa, mais plutôt de son côté Je lui ai dit, que je peux prendre mon téléphone, appeler Khalifa, le lui passer, qu’ils discutent durant deux à trois minutes. Il m’a dit que si Khalifa est d’accord il l'est aussi. Quant à Ousmane sonko, le président était d’accord (…) Ousmane était d’accord. C’était juste pour se dire bonjour.»