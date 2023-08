Barricade du siège du PUR: Cheikh Ahmed Tidiane Youm prend une décision

Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi n’ont pas pu tenir leur conférence comme convenu ce mardi au siège du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR). Pour cause, l’accès a été barricadé par les Forces de l’ordre. Cheikh Ahmed Tidiane Youm, Secrétaire général national de la formation politique dénonce une « illégalité abyssale » et saisit un huissier. « Nous avons trouvé que les FDS (Forces de défense et de sécurité) ont bloqué l'accès au siège. Ce qui relève d'une illégalité abyssale. Ils cherchent à nous provoquer. Nous pouvons bien répliquer, mais on n’en est pas là encore. Je vais missionner un huissier, il viendra faire le constat et on va saisir la Cour suprême. L'État devra nous dire pourquoi il a bloqué le siège. On n’a reçu aucune notification de la justice qui fait l'objet d'une procédure. C'est inadmissible. On bascule irrémédiablement vers la dictature », a réagi le SG du PUR.