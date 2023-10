Bamba Fall : "Antoine Diome ne devait pas quitter le ministère de l'Intérieur"

Le nouveau gouvernement est rendu public ce mercredi soir. Maitre Sidiki Kaba remplace Antoine Diome à la tête du ministère de l'Intérieur. Mais pour Bamba Fall, maire de la Médina et membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar qui s'est exprimé sur la SenTV, Antoine Diome ne devait pas quitter le département de l'Intérieur. "Antoine Diome ne devait pas changer de ministère, à quelques mois des élections". Pour Bamba Fall, "M. Diome est le ministre de l'Intérieur qui rassurait tout le monde. Il avait de saines relations avec la grande majorité des partis politiques et faisait très bien son travail". Il précise ne rien avoir contre Sidiki et pense que celui qui l'a choisi doit certainement avoir ses raisons. Se prononçant sur le remaniement gouvernemental, le maire de la Médina estime qu'il s'agit plutôt d'un réaménagement. "Il n'y a pas beaucoup de changements, mais plutôt des permutations". Il conclut que dans l'ensemble, c'est le gouvernement politique qu'il faut à la veille des élections, mais que les questions d'urgence ne doivent aucunement être oubliées.