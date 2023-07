Bagarre au siège de l’Apr : Amadou Bâ clarifie tout

Le premier ministre Amadou Bâ, «L’invité Mnf» de la 7tv hier vendredi, s’exprime pour la première sur les incidents survenus au siège de l’Apr. Amadou Bâ a été hué par les partisans de Abdoulaye Diouf Sarr au siège de l’Apr. Une situation qu »il qualifie de « regrettable ». « Ce qui s’est passé à la permanence de notre parti mardi dernier n’est pas normal. C’est regrettable. Des gens qui se bagarrent alors que notre objectif était de rendre hommage au Président Macky Sall pour ce qu’il a fait pour ce pays, c’est regrettable. Mais après, nous nous sommes parlés entre responsables pour voir comment on peut éviter ces genres de situation », a-t-il martelé. Il ajoute : « J’ai rendu visite à Abdoulaye Diouf Sarr chez lui. On est tombés d’accord sur tout. Sur la question des candidatures, on est à l’écoute du Président. L’essentiel, c’est qu’il faut qu’on se donne les moyens de gagner Dakar. Il faut savoir que si on perd Dakar en 2024, le second tour est assuré. Nous sommes bien organisés. Benno est très bien organisé. Et ceux qui sont en face de nous ne sont pas organisés, ils tâtonnent. Il nous faut l’unité. Il faut aussi que le Président soutienne le candidat qu’il aura choisi et il le fera, comme il l’a dit. L’implication de tous permet de poursuivre la mise en œuvre du Pse. C’est le souhait du Président. Comment poursuivre le Pse, comment mettre en œuvre sa vision ? Tout cela dépasse nos personnes. »