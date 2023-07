Bagarre au siège de l’APR : Le camp de Diouf Sarr donne sa version des faits

Les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar étaient convoqués hier pour signer la résolution d'accepter le candidat choisi par le président de la République Macky Sall à l'élection présidentielle de 2024. Mais, d'après les informations livrées à Seneweb, cette rencontre s’est soldée par une bataille rangée entre les alliés de Diouf Sarr et ceux d'Amadou Ba, deux «supposés dauphins» cités dans la liste de Macky Sall. Les militants des deux camps se sont affrontés avec des pompes à gaz. La rixe a dégénéré, obligeant le Premier ministre à quitter les lieux avant même la fin de la rencontre. C'est dans cette logique que Djibril Guèye, responsable APR et proche de Diouf Sarr, apporte des précisions. «Ce qui s’est passé réellement, c’est qu’on nous a convoqués en réunion au siège de l’APR. Comme d’habitude, nous sommes partis. Je précise que les réunions se faisaient à l'intérieur d’une salle. Mais notre surprise a été de voir la réunion se tenir au milieu de la cour du siège. Et nous avons trouvé sur place des jeunes et des femmes qui cherchaient de la provocation à travers des mots agressifs, des insultes et des cris 'Amadou Bâ !', 'Amadou Bâ !', 'Amadou Ba !', allant même jusqu'à gazer des personnes. Nous n'étions pas venus ni préparés pour ça. Je ne vois pas l'intérêt de cette mobilisation qui ne fait qu'inciter à la violence. Nous devons tous être soudés et unis autour d'un candidat choisi par le président de la République Macky Sall pour une victoire éclatante en 2024. Je pense que le combat doit s'orienter vers cette démarche et non vers cette violence que nous condamnons», a souligné le responsable.