Bacar Dia : ‘’Si Macky s’entête pour un troisième mandat, on va l’humilier’’

Malgré les agissements de certains membres de la mouvance présidentielle, qui ont déjà investi le patron de l’Alliance pour la République (Apr), Macky Sall, candidat pour la prochaine présidentielle, l’ancien ministre Bacar Dia est convaincu que le président de la République ne briguera pas un troisième mandat. ‘’Depuis quelques jours, on entend des gens qui s'agitent sur une éventuelle candidature de Macky Sall en 2024 pour un troisième mandat. Ces gens qui avaient dit non à un troisième mandat à Me Wade, veulent faire pire. Macky Sall sait que moralement et juridiquement, il ne peut pas être candidat. Personnellement j’attends la confirmation de la bouche du concerné pour croire qu’il est aussi naïf pour se présenter’’, lance Bacar Dia qui procédait, samedi, au lancement de la dynamique ''And disso pour la rectification''. Le leader du Front populaire (Fp), prévient Macky Sall sur ce qui pourrait lui arriver s’il tente de rester à la tête du pays. ‘’Macky Sall a passé 20 ans au pouvoir. Le Sénégal ne lui doit plus rien. Il faut qu’il sache qu’il a une autre vie après le poste de président. Si jamais il s’entête pour un troisième mandat il sera humilié aux urnes’’, avertit-il.