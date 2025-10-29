Babacar Fall de la RFM embarqué par la police

Après la mise en garde à vue de Maimouna Ndour Faye à la gendarmerie de Ouakam pour avoir interviewé Madiambal Diagne, c’est désormais Babacar Fall qui se retrouve dans le viseur de la justice.



Le journaliste de la RFM était activement recherché par la police, qui a fait une descente sur les lieux, selon les informations relayées par sa propre radio. Aux dernières nouvelles il a été menotté et embarqué manu militari, selon Mohamed Alimou Bâ, qui anime l'édition spéciale.



M. Fall a en effet reçu M. Diagne dans son émission Rfm Matin. Ce dernier, actuellement en France, fait l’objet d’un mandat d’arrêt international.

