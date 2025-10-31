Babacar Fall (RFM) : «Pourquoi j’ai interviewé Madiambal Diagne»

Pour avoir interviewé Madiambal Diagne dans l’émission RFM matin, Babacar Fall a été arrêté, retenu et auditionné au commissariat central avant d’être relâché pendant quelques plus tard, ce mercredi. Son «client» est recherché par la police pour enquête le concernant. Il est localisé en France.



Après sa libération, Babacar Fall est revenu sur l’entretien controversé dans un entretien paru ce jeudi dans L’Observateur. «L’idée m’est venue tout naturellement. Mercredi matin, pendant notre émission ‘RFM Matin’, je me suis dit : ‘Pourquoi ne pas tenter le coup avec Madiambal Diagne ?’. J’ai donc essayé de le joindre. J’avais eu ses contacts auprès de ses collaborateurs, puis je l’ai appelé… et cela a fonctionné.»



À l’autre bout du fil, poursuit le directeur de la rédaction de la RFM, Madiambal Diagne donne son accord. «Nous l’avons donc pris en direct à 7 h 15 via WhatsApp, révèle le journaliste. Initialement, l’entretien devait durer quatre minutes, puis dix, puis trente… Finalement, il s’est prolongé à quarante-cinq minutes.»



Babacar Fall a déclaré ne nourrir aucun regret. Que si c’était à refaire, il le referai. Mais il a précisé que «tout ce que Madiambal Diagne a dit dans son interviewe l’engage personnellement. «Pour ma, embraie-t-il, je n’ai fait que mon travail de journaliste. […] Je ne réaliserai jamais d’interview où il y aurait des manquements professionnels.»

