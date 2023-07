Babacar Diop se défend contre les «allégations» de l'ambassade d'Ukraine

Dans un communiqué publié le 6 juillet, l'ambassade d'Ukraine au Sénégal a exprimé son mécontentement concernant la récente visite de son homologue russe à la mairie de Thiès. La représentation diplomatique ukrainienne a surtout critiqué le projet de jumelage souhaité par la municipalité avec la ville de Sébastopol, qui est au cœur d'un contentieux entre l'Ukraine et la Russie. En réaction à ce communiqué, le service de communication de la ville de Thiès a qualifié ces accusations d'"erronées avec une discourtoisie regrettable" à leur égard. Le communiqué exprime : "Les insinuations faites sont infondées et contraires à la bienséance en matière de diplomatie internationale." La mairie de Thiès a précisé que la visite de Dmitry Kourakov fait suite à la lettre N00005507MAESE/SG/DEAO/EUR datée du 31 mai 2023, émanant du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, qui sollicitait une audience auprès du maire de la ville de Thiès. "Par ailleurs, il est important de souligner qu'une initiative de cette nature s'inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée prévue par les dispositions de l'article 16 de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales", précise la note. La municipalité invite le ministère des Affaires étrangères à prendre ses responsabilités pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur ce qu'elle qualifie d'attaques «diffamatoires», «grossières», «discourtoises» et «injurieuses» à son encontre.