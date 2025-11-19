Babacar Ba : «Le rapport de l’IGE qui aurait épinglé» Aminata Touré «doit être déclassifié»

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé hier mardi, une audience aux cadres du Pastef (Parti au pouvoir), dans un contexte de tensions politiques au sein de l’exécutif. Au cours de cette rencontre, il aurait déclaré que le rapport de l’Inspection Générale d’Etat (IGE) qui mettrait en cause l’ancienne ministre Aminata Touré aurait été «commandité» par son prédécesseur Macky Sall, avant d’ajouter qu’il «verra» la suite à donner à cette affaire.



Ces propos qui auraient été tenus continuent de faire réagir la classe politique et la société civile. L’une des dernières réactions est celle du président du Forum du Justiciable, Babacar Ba. Dans un post sur X (anciennement Twitter) ce mercredi, il a interpellé Diomaye Faye sur la nécessité de déclassifier le rapport de l’IGE qui épinglerait Aminata Touré, aujourd’hui proche collaboratrice du Président.



« Monsieur le Président de la République, un rapport "commandité" ne présume en rien qu’il ait été orienté pour nuire. Le rapport de l’IGE qui aurait épinglé un de vos proches collaborateurs doit être déclassifié dans un souci de transparence et pour l’éclatement de la vérité", a dit Boubacar Ba, dans sa publication.



Cette intervention de Babacar Ba intervient dans un contexte de tensions politiques au Sénégal, où les questions de transparence et de bonne gouvernance sont régulièrement au cœur des débats.

