BBY et CESE : Abdoulaye Daouda Diallo démissionne (L’AS)

Selon les informations de l’AS, Abdoulaye Daouda Diallo va démissionner aujourd’hui. Abdoulaye Daouda Diallo qui compte parmi les déçus du choix de la Conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar (BBY) pour le prochain candidat de la mouvance présidentielle de 2024, serait bien tenté d’aller à l’aventure en prenant la tête d’une mouvance ‘’APR Authentique’’. Longtemps pressenti pour représenter les couleurs marron-beige de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), ADD a dû encore une fois s’écarter au profit de son rival politique, Amadou Ba. Le choix de la raison plus que du cœur de la part de Macky Sall a du mal à passer auprès du clan du maire de Boké Dialloubé. ADD face à la presse vendredi Et selon les informations de l’AS, le président du CESE va démissionner aujourd’hui. Et d’après plusieurs sources de Enquête, ADD serait tenté de former un tout nouveau parti, “APR Authentique”, afin de s’opposer à Amadou Ba. Il fera face à la presse, ce vendredi. Apparemment, c’est pour tenter de désamorcer cette bombe qu’Abdoulaye Daouda Diallo a été reçu au palais par le chef de l’État. Lors de son audience avec le président du CESE, Macky Sall a tenté de raisonner Abdoulaye Daouda Diallo en lui proposant le poste de Premier ministre. « Macky à ADD : « vous ne gagnerez pas, si vous partez » Mais la proposition a été vite déclinée par le président du CESE sous prétexte qu’il veut rester « logique » avec lui-même. Le Président Sall lui a signifier qu’il ne gagnera pas la Présidentielle s’il se présente. Si le choix d’une scission d’ADD venait à se confirmer, il paraît difficile de voir les militants aller à l’aventure au sein d’une nouvelle entité politique. En cas de défaite, les formations dissidentes pourraient être accusées d’avoir fait perdre le candidat officiel du parti.