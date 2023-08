BASKET : Cheikh Saud Ali Al Thani, nouveau président de la fédération internationale

Le XXIIe Congrès de la FIBA a élu aujourd’hui un nouveau Président et les membres du Bureau Central pour le prochain cycle (2023-2027). Il s'agit de Cheikh Saud Ali Al Thani, indique un communiqué de l'instance du basketball mondial. Le Cheikh Saud Ali Al Thani, qui succède à Hamane Niang en tant que nouveau Président de la FIBA, a été élu à l'unanimité. Le Cheikh Saud Ali Al Thani a été Vice-Président de la FIBA pour le cycle précédent, qui a débuté en 2019, et Président de FIBA Asie depuis 2002, après avoir été Président de la Fédération de basketball du Qatar et Vice-Président du Comité olympique du Qatar. Les membres du Bureau Central pour le mandat de 2023 à 2027 sont les suivants : Mme Carol Callan (États-Unis) M. Yamil Alejandro Bukele Perez (Salvador) M. Usie Richards (Îles Vierges) Mme Yuko Mitsuya (Japon) M. Yao Ming (Chine) Mme Carmen Tocala (Roumanie) M. Matej Erjavec (Slovénie) M. Asterios Zois, (Grèce) M. Tor Christian Bakken (Norvège) Mme Jubilee Kuartei (Palau) M. Burton Ross Shipley (Nouvelle-Zélande) Mme Pascale Mugwaneza (Rwanda) M. Jean-Michel Ramaroson (Madagascar) Ces membres du Bureau Central, ainsi que le Président et le Trésorier nouvellement élus, rejoindront le Secrétaire Général de la FIBA, Andreas Zagklis, ainsi que les Présidents des cinq régions de la FIBA pour le mandat 2023-2027 : M. Anibal Manave pour l'Afrique, M. Fabian Borro pour les Amériques, Dr. K. Govindraj pour l'Asie, M. Jorge Garbajosa pour l'Europe et M. David Reid pour l'Océanie. Le Bureau Central nommera un représentant de la National Basketball Association (NBA) et un représentant des joueurs. En outre, le Bureau Central peut coopter des membres supplémentaires (avec plein droit de vote) pour la vision, les compétences et l'expertise particulières qu'ils pourront apporter. Le Bureau Central nouvellement formé se réunira pour la première fois le samedi 9 septembre à Manille, à l'occasion du week-end des finales de la Coupe du Monde FIBA 2023.