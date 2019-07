BAMBEY/ La Cojer demande à l'opposition de méditer sur les raisons des échecs notés lors de leurs rassemblements et félicite la ' jeunesse mature du Sénégal '

Pour la Cojer de Bambey, '' l'opposition gagnerait à méditer sur les raisons qui font qu'elle peine désormais à mobiliser lors de ses rassemblements à Dakar et dans les régions ''. L'exemple de Mbacké est patent et mérite réflexion, selon les jeunes Républicains. En assemblée générale et face à la presse, ils diront à cette partie de l'opposition qui ''se nourrit du débat sur le pétrole d'aller rejoindre le dialogue national pendant qu'il est encore temps.''

Ousmane Kâne de se réjouir du comportement de la Jeunesse Sénégalaise qui, dit-il, ''est de plus en plus mature face aux soubresauts d'une opposition qui a perdu le nord. '' La leçon que l'opposition devrait tirer de son échec au plan de la mobilisation c'est que trop de contestation et de manifestations tue tout le sens de la contestation et de la manifestation. Nous dénonçons leur irresponsabilité manifeste et leur faisons savoir que les Sénégalais sont conscients qu'ils sont à la solde de forces obscures et étrangères engagées à déstabiliser ce pays. Peine perdue!"

Toujours abordant l'affaire Aliou Sall / Pétro-Tim, la Cojer de Bambey dira ''se féliciter des dispositions prises par l'État du Sénégal à travers le ministère de la justice ''avant de saluer le caractère inclusif de l'enquête. ''Personne ne pourra dire qu'il n'a pas été entendu. Nous saluons aussi le courage de Aliou Sall qui a démissionné pour mettre à l'aise le Président Macky Sall et permettre la manifestation de la vérité.'' Les Jeunes républicains de boucler leur déclaration en souhaitant la bienvenue au nouveau patron de la Cojer nationale, Moussa Sow, et en réclamant des infrastructures pour leur département ainsi qu'un parc industriel et un DAC..