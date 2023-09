Awa Baba Thiam-Sala Sow : l’enquête bouclée et transmise au parquet

La rupture semble définitivement consommée entre Awa Baba Thiam et Sala Sow, celles qui revendiquaient jusque-là une amitié inébranlable. À la suite de la plainte de la première contre la seconde pour diffamation et injures publiques, la Sûreté urbaine (SU) est entrée dans la danse. D’après Source A, les enquêteurs de la police, qui ont auditionné les deux parties mercredi et jeudi, ont bouclé l’affaire et l’ont transmise au parquet. Le journal précise que Sala Sow et sa mère, K. M. Ly, qui avait pris la défense de sa fille sur les réseaux sociaux en attaquant la plaignante, sont ainsi poursuivies pour les chefs visés dans la plainte. L’affaire est partie du mariage de Seydina Seck, frère du chanteur Wally Seck, avec la Khadiza, fille de Awa Baba Thiam. Désignée marraine de cette dernière, Sala Sow a cassé sa tirelire pour assurer sa «fonction». Grande a été sa surprise, dit-on, lorsqu’elle découvre sur place que sa filleule avait une deuxième marraine. Se sentant humiliée, elle a tenu contre Awa Baba Thiam des propos jugés injurieux et diffamatoires, contenus dans des audios qui ont fuité. Sa mère en a rajouté publiquement une couche. En guise de réplique, Awa Baba Thiam a servi une plainte à la mère et à sa fille.