Avenir de Benno Bokk Yaakaar : Aymerou Gningue et Abdoulaye Willane posent le débat

Contre vent et marée, la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar (BBY) a tenu tête à toutes les péripéties depuis qu'elle a porté à la tête du pays le président Macky Sall. Et jusqu'avant-hier, elle a fait cause commune autour du chef de l'État sortant pour le reconduire à la tête du pays. Cependant , avec la décision de Macky Sall de ne pas briguer un 3e mandat à la tête du pays, qui a surpris plus d'un, cette unité va-t-elle résister ? Des alliés se prononcent et espèrent que ce choix ne brisera pas les ailes de BBY. "Perdre un leader aussi charismatique, aussi inspiré comme Macky Sall qui dit ne pas se présenter, risque de créer sans doute quelques frémissements. Mais, de mon point de vue, l'essentiel sera sauvegardé", déclare Aymérou Gningue, ancien président du groupe parlementaire Benno et membre fondateur de l'Alliance pour la République (APR). Interpellé sur la question, Abdoulaye Willane emboite le pas à son collègue et allié en réaffirmant ainsi l'encrage du Parti socialiste (PS) au sein de Benno Bokk Yaakaar. "Nous cherchons à envisager l'avenir dans BBY. En tout cas, il y aura moins de problèmes du côté du Parti socialiste que du côté des autres partis, je présume", dit-il. La décision soudaine de Macky Sall ne risque-t-elle pas de provoquer des guerres d'égos ou de chefs au sein de la coalition présidentielle ? Selon Aymérou Gningue l'intérêt général primera pour perpétuer la vision du regroupement politique. "L'une des clés du succès aussi de Benno, c'est que son travail est adossé sur un plan. Alors, si on oublie les personnes, l'essentiel sera sauvegardé et nous pourrons nous retrouver autour d'une plateforme et derrière un homme afin de pouvoir justement continuer à diriger le Sénégal", croit savoir le membre fondateur de l'APR. Par ailleurs, au regard de cette actualité liée à la non-candidature du chef de l'État pour l'élection présidentielle de 2024, Abdoulaye Willane du PS annonce une conférence de presse des leaders de la coalition présidentielle dans les jours à venir.