Augustin Senghor : " Nous avons la force, nous gagnerons et on prendra..."

Dans un hôtel de la place pour dévoiler son programme, Me Augustin Senghor a fortement critiqué le candidat Mady Touré tout en revenant sur la candidature de ce dernier qui aurait dû être invalidée. Accompagné d'abbaye Sow, d'Amara Traoré et de Mbaye Diouf Dia, le président de Gorée a tenu aussi à justifier sa candidature tout en annonçant sa prochaine victoire.

" J'ai fait le tour des Ligues et les acteurs m'ont demandé de ne pas partir pour parachever le travail entamé au profit du Sénégal. La famille du foot m'a demandé de poursuivre. Nous sommes la première nation africaine et on a fait des progrès. En plus qu'on le veuille ou non cette équipe fédérale est la seule à remporter un trophée continental, j'accorde l'importance à ses trophées même si certains le minimisent. On ne s'engage pas à gagner une coupe mais on s'en donnera les moyens. "

Abordant les conditions du vote, le vice-président de la CAF dit avoir la certitude de sa prochaine victoire, tout en soulignant le dossier du candidat Mady Touré. "Si on était dans l'esprit de compétition, on aurait déposé un recours pour disqualifier Mady Touré. Mais on s'est dit que ce serait un prétexte pour que l'opinion nous indexe, avoue le président sortant.

"On n'a pas vu un programme plus pertinent que celui du consensus. Nous savons que nous avons la force et nous gagnerons et nous prendrons par force ce qui est bien dans son programme et le mettre dans le nôtre. Ndamli a démarré hier avec la victoire de Djibril Wade, ça va se poursuivre demain avec le ministre Abdoulaye Sow et après demain", s'amuse-il en disant qu'il avait même demandé à la sonorisation d'ouvrir les débats avec la chanson "Ndamli" interprétée par Youssou Ndour.

Alors que Mady Touré avait révélé les coulisses de leurs rencontres, Me Augustin Senghor a profité de l'occasion pour livrer sa version.

" Comment peut-on sortir du football une personne qui porte le poids d'un club créé en 1933 ? il a proposé Saer mais nous sommes pas fous parce qu'il avait en premier affirmé que Saer était comptable de mon bilan avant de revenir en arrière, "

Interpellé sur la question de savoir si c'était son dernier mandat, le président est resté muet. " Vous n'êtes plus sur du "Wakh Wakhétt" pour cette fois, je ne vous répondrai pas." Même s'il prétend prendre ce qui est bon dans le programme du concurrent, Augustin Senghor a lancé des piques en demandant à Mady Touré de démarrer le merchandising par GF.

" Il parle de un million de maillots à dix mille francs, qu'il enlève les maillots de Metz d'abord et fait porter ces maillots à Génération Foot."

Pour finir, le candidat du Consensus a demandé à la presse de jouer son rôle pour avoir des élections apaisées.