Audition des candidats de Benno : révélations sur le plan de travail de Niasse

Annoncée la semaine dernière puis au seuil de celle-ci, la révélation du nom du candidat de Bennoo Bokk Yaakaar pour la prochaine présidentielle est désormais attendue entre mercredi et jeudi au plus tôt. D’après Bés Bi, qui fait ce pronostic, les auditions des prétendants auront été, à ce moment-là, bouclées par Moustapha Niasse, chargé de mener ces sortes d’entretiens d’embauche. Les forces en présence se nomment Abdoulaye Daouda Diallo, Amadou Ba, Mahammad Dionne, Aly Ngouille Ndiaye et Abdoulaye Diouf Sarr. Bés Bi rapporte que les deux premiers ont déjà été auditionnés par le secrétaire général de l’AFP. Le journal informe que le troisième est passé chez Niasse dimanche tandis que les deux derniers y sont attendus ce mardi. «Ces auditions ne sont pas compliquées», souffle une source de Bés Bi. Qui avance que les questions de l’ancien président de l’Assemblée nationale soumises aux candidats à la candidature tournent autour de deux points : «Pourquoi seriez-vous meilleur que les autres ?» et «Êtes-vous prêt à vous ranger derrière le candidat choisi ?».