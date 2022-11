[Audition de Sonko] Alioune Tine appelle au calme

Alioune Tine Président du Think Tank Afrikajom Center, s’est prononcé sur la convocation du leader de Pastef, Ousmane Sonko, par le doyen des juges, Maham Diallo. Conscient de l’engagement des sympathisants du maire de Ziguinchor, le Président du Think Tank Afrikajom Center, a lancé un message d’apaisement. "Je voudrais saluer l’appel au calme de Sonko à ses partisans. Cependant, j’appelle personnellement au sens élevé des responsabilités des citoyens, des acteurs de la justice et de la sécurité ", a-t-il tweeté. Pour Alioune Tine, "le Sénégal est dans un environnement géopolitique de risques, de menaces, de tensions et de vulnérabilités auxquelles nous devons faire face ensemble, dans l’unité".