[Audition de Sonko] Abdou Karim Fofana exhorte l’État à prendre ses responsabilités

«Nul n'est au-dessus de la loi et si Mamadou Dia, Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, Khalifa Sall et Cie avaient déféré aux convocations de la justice, aucun autre leader ne peut se prévaloir un tel statut», déclare Abdou Karim Fofana. Lors d’une rencontre sur l’affaire de viol opposant la masseuse Adji Sarr au maire de Ziguinchor, les leaders de Benno Bokk Yaakaar «exigent» du gouvernement qu'il prenne ses responsabilités. D’après le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, «Ousmane Sonko a complètement changé de discours, car ses propos d'alors sont différents de ceux d'aujourd'hui. Par contre, sa décision de répondre à la convocation du doyen des juges est en contradiction avec la déclaration des autres leaders de Yewwi Askan Wi». La coalition au pouvoir encourage ainsi les acteurs à aller jusqu'au bout pour élucider cette affaire une bonne fois pour toutes, tout en permettant aux Sénégalais de vaquer tranquillement à leurs occupations et en sécurisant également leurs biens.