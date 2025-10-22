Audition de Madiambal Diagne en France: Les dessous d'une journée mouvementée

Le 26 septembre dernier le président du Collège des juges d'instruction financiers avait émis un mandat d'arrêt international demandant l'arrestation et le rapatriement au Sénégal de Madiambal Diagne dit Madiambal. Le mandat faisait suite au blocage à l'Aibd de Madiambal Diagne, suivi de sa convocation à la Dic le lendemain et son départ vers la France via Banjul après un saut nocturne à Thiès où il avait laissé son téléphone chez Omar Ibrahima Mbaye, a indiqué Libération de ce mercredi qui ajoute que le Sieur Mbaye a été écroué depuis lors pour association de malfaiteurs là où Mabintou Diagne (épouse de Madiambal Diagne) et ses enfants Mohamed et Serigne Saliou Diagne) ont été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur les deniers publics, blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé et par l'utilisation de facilité que procure l'exercice d'une activité professionnelle et complicité de ce chef.



Sitôt le mandat notifié, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Me Bamba Cissé avait mobilisé ses services, notamment la Direction de la police judiciaire (Dpj) et le Bureau central national (Bcn) d'Interpol pour son exécution. Le mandat, ainsi que toutes les informations relatives à Madiambal Diagne, ont été transmis à Interpol-Lyon qui avait diffusé, en interne, une notice rouge comme nous le révélions.



Signalé en premier temps dans le Man, « Madiambal Diagne a été interpellé ce 21 octobre dans les Yvelines en pleine circulation alors qu'il prenait un taxi. Dans la foulée, il a été conduit au commissariat de Saint-Quentin-en-Yvelines », ajoute Libération.





La demande d’extradition sera examinée le 28 octobre prochain



Les policiers ont réalisé un pv d'identification pour s'assurer que la personne interpellée était bien celle visée par la notice rouge émise par Interpol. Puis, direction Versailles où le parquet général a notifié à Madiambal Diagne le mandat d'arrêt international émis par le Sénégal. Alors que le parquet général avait requis l'écrou extraditionnel, le premier président de la Cour d'appel a placé Madiambal Diagne sous contrôle judiciaire.



Lors d'une brève audition, Madiambal Diagne a dénoncé le mandat d'arrêt international estimant être victime de « persécutions politiques » au Sénégal. La Chambre d'instruction de Versailles se penchera, le 28 octobre prochain, sur la demande d'extradition du Sénégal qui devrait être notifiée auparavant.