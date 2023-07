Audience au Palais : les coulisses de la rencontre entre Macky et « ses » députés

Le Président de la République, Macky Sall a reçu, ce mardi, les députés de Benno Bokk Yakaar au Palais à 16 heures. L’objectif de la rencontrer était de discuter les députés de BBY sur la saisine de l’Assemblée nationale sur certaines conclusions du dialogue national, notamment sur la révision de la Constitution, l’éligibilité de Karim Wade et Khalifa Sall précisément sur les lois modifiant le Code électoral et le Code pénal. Le choix du candidat unique de BBY était également au menu des discussions. « S’unir ou périr » était le seul mot d’ordre. Macky Sall a tenu un langage cru aux députés de la majorité. « Ne comptez pas sur moi si vous n’êtes pas unis », leur a-t-il prévenu, dans des propos repris par SourceA. « La seule condition qui puisse me permettre de battre campagne avec vous, c’est que vous soyez unis. Car, avec tout ce que nous avons accompli jusque-là, ma dignité ne me permet pas de m’engager dans un combat perdu d’avance« , a-t-il souligné. Choix unique d’un candidat : Deux députés signent sous réserve A l’issue de l’audience, le Goupe parlementaire de BBY a signé une résolutioon devant le président Macky Sall pour s’engager à ne parrainer que le candidat choisi par ce dernier. Seulement, dans la résolution, deux partis politiques ont signé sous réserve. Il s’agit, selon SourceA, du député de Bokk Gis Gis Moussa Diakhaté et la députée de Fekke Ma ci boolé, Ndèye Fatou Guissé.